32ª Bauernfest começa na próxima quinta-feira (24) - Divulgação

32ª Bauernfest começa na próxima quinta-feira (24)Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 15:24

Petrópolis - Está tudo pronto para o início da 32ª edição da Bauernfest, que, assim como no ano passado, terá a programação adaptada, com conteúdo online. As atrações acontecem entre os dias 24/06 e 04/07. Vídeos e lives com danças folclóricas, receitas típicas da gastronomia alemã, a história dos nossos antepassados, curiosidades, concursos, entre outras atividades para toda a família fazem parte do programa da festa. A abertura ofiial do evento será na quinta (24), às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do evento no facebook.



Este ano, os tradicionais concursos - de tomadores de chope a metro, de chapéu mais enfeitado e de cucas alemãs, voltam para a programação, mas tudo adaptado aos dias atuais. A maior parte das disputas exigirão inscrição prévia e serão presenciais, em espaço restrito da Cervejaria Bohemia, mas sem público (haverá transmissão online). O número de inscritos é limitado, garantindo o respeito aos protocolos sanitários, e todos serão testados antes para covid-19 antes de entrar na área do concurso. Além destes, haverá, ainda, concurso literário e de fotografia.



O Concurso de Tomadores de Chope a Metro será o primeiro, com início no dia 24, para maiores de 18 anos, e as inscrições poderão ser feitas até a véspera (23) pelo whatsapp (24) 98878-5238. O interessado deverá enviar nome completo, telefone para contato e foto do documento de identidade, para participarem das eliminatórias e finais masculinas e femininas. As informações completas sobre datas e inscrições dos demais concursos estão no site www.petropolis.rj.gov.br/bauernfest.



O prefeito interino, Hingo Hammes, agradeceu a união e o esforço de todos os atores envolvidos, incluindo as equipes do governo municipal e os integrantes dos grupos folclóricos, para que a edição de 2021 seja um grande sucesso, apesar das restrições em virtude da pandemia. "Não poderíamos deixar de realizar a festa, por tudo que ela representa na preservação da cultura germânica, tão importante para todos nós. Além disso, a festa é uma tradição, importante para o setor turístico e para a economia da cidade", destaca.



“Não tenho dúvida que o evento será um grande sucesso. A Bauernfest, mais uma vez, vai homenagear as tradições germânicas que fazem parte da nossa história, desta vez através das redes sociais, respeitando o momento pelo qual passamos. Mas a programação foi preparada com muito carinho e está muito rica em cultura, história e tradições dos colonizadores de Petrópolis", frisa o diretor-presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi.



A programação cultural será toda transmitida pelo canal do evento no facebook www.facebook.com/bauernfest. Entre as atrações, estão vídeos de dança com apresentação dos grupos folclóricos alemães de Petrópolis, contação de histórias, palestras sobre temas que envolvem a colonização e as empresas petropolitanas ligadas às famílias, lives com bandas germânicas e dos concursos promovidos, entre outros.



O secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, frisa a receptividade e adesão com que os representantes dos estabelecimentos convidados a participar do Festival Gastronômico tiveram com o evento. "Estão todos muito animados. Será um momento muito importante para o turismo e para a economia da cidade, sempre respeitando os protocolos e as orientações sanitárias ainda vigentes na cidade”, diz.

Gastronomia é destaque na Bauernfest 2021



A Bauernfest 2021 terá na programação, ainda, um festival gastronômico que vai reunir mais de 60 estabelecimentos participantes, entre restaurantes, bares, confeitarias, cervejarias, entre outros, que vão disponibilizar seus produtos com atendimento presencial ou através de delivery. Cada estabelecimento vai oferecer três opções típicas da culinária germânica, além das opções dos respectivos cardápios. O Festival Gastronômico, que começa no dia 25, se dividirá em três categorias específicas: culinária típica alemã, produtos gastronômicos e cervejas.



Outra atração será a exposição e venda de artesanatos, como canecas, chapéus, camisetas, panos de pratos pintados e cachecóis – tudo com motivos inspirados na cultura alemã. Os locais onde o público pode encontrar as peças estão no site oficial da festa, www.petropolis.rj.gov.br/bauernfest.