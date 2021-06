Doses chegaram a Petrópolis para a aplicação da 2ª dose da vacina contra a COVID-19 - Reprodução

Petrópolis - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou nesta quarta-feira (23) a entrega de 1.063.260 de doses da vacina Oxford/Astrazeneca aos 92 municípios do estado. Todos os imunizantes serão destinados para a aplicação da segunda dose do esquema vacinal.



Rio de Janeiro, Volta Redonda e Niterói fizeram a retirada dos imunizantes na segunda e terça-feira, dias 21 e 22, da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para os demais 89 municípios, a entrega será realizada por caminhões e vans que sairão da CGA com escolta da Polícia Militar, como foi o caso de Petrópolis.



A Secretaria de Saúde alerta para a importância de os municípios continuarem avançando no processo de vacinação contra a COVID-19 e que a população retorne para receber a segunda dose. Apenas assim é possível alcançar a completa eficácia da vacina.

Estudos mostram que todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes contra as variantes identificadas até o momento.