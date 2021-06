Resultado do processo seletivo para a Comdep já pode ser consultado - Reprodução

Resultado do processo seletivo para a Comdep já pode ser consultadoReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 21:22

Petrópolis - Já está disponível a lista com os nomes dos 60 classificados e do cadastro reserva do processo seletivo realizado pela Comdep, para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O documento pode ser consultado no site da companhia (www.comdep.com.br) ou no mural que fica na sede da empresa, no Quitandinha.

A homologação do resultado acontece no dia 25 e a convocação dos aprovados será iniciada no dia 28 de junho. O salário é de R$ 1.100 com carga horária de 44 horas semanais. Os novos funcionários vão atuar na limpeza de ruas, parques, jardins e logradouros públicos, com ações de capina e varrição, entre outras atividades. Os contratos terão validade de 45 dias e podendo ser prorrogado por até três meses.

Publicidade

“Essa contratação era necessária para agilizarmos as ações da companhia. Eles serão divididos nos mais diferentes setores da limpeza urbana e será possível intensificar os trabalhos, principalmente nos bairros”, explicou o presidente da companhia, Leonardo Fernandes.

Ao todo, foram 1.067 inscritos no processo seletivo. As avaliações aconteceram entre os dias 14 e 16 de junho, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, onde, divididos em três grupos, os inscritos passaram por testes de aptidão física e provas práticas.

Publicidade

A listagem completa, inclusive com o cadastro reserva, pode ser conferida através do link: http://comdep.com.br/wp-content/uploads/2021/06/RESULTADO_PROVA_DE_AVALIACAO.pdf