Comdep realizou processo seletivo para contratação temporária de 60 colaboradores - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 09:24

Petrópolis - As provas práticas do processo seletivo para a contratação temporária de 60 colaboradores para a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis – Comdep, já foram concluídas. Os nomes dos primeiros sessenta aprovados serão divulgados na próxima segunda-feira (21). A listagem estará disponível na sede da empresa, no Quitandinha e no - As provas práticas do processo seletivo para a contratação temporária de 60 colaboradores para a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis – Comdep, já foram concluídas. Os nomes dos primeiros sessenta aprovados serão divulgados na próxima segunda-feira (21). A listagem estará disponível na sede da empresa, no Quitandinha e no site da companhia

De acordo com Leonardo Fernandes, presidente da companhia, conforme o edital, a homologação do resultado acontece no dia 25 e a convocação dos aprovados será iniciada no dia 28 de junho: “A partir daí daremos andamento a todos os trâmites burocráticos para a contratação, como os exames médicos admissionais. A chegada desses trabalhadores vai agilizar os trabalhos da companhia”.

As avaliações do processo seletivo foram realizadas no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. Divididos em três grupos, os mais de mil inscritos passaram por testes de aptidão física e provas práticas com o uso de ferramentas, como roçadeiras, por exemplo.