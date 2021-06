Por O Dia

Publicado 01/06/2021 11:36

- A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) abriu processo seletivo para a contratação temporária de 60 trabalhadores para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O salário é de R$ 1.100 com carga horária de 44 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas nos dias 1 e 2 de junho (terça e quarta-feira) das 8h30 às 17h, no Parque Municipal de Petrópolis, em Itaipava.Os novos funcionários vão atuar na limpeza de ruas, parques, jardins e logradouros públicos, com ações de capina e varrição, entre outras atividades. Os contratos terão validade de 45 dias e podendo ser prorrogado por até três meses. A listagem com os nomes dos inscritos poderá ser consultada no dia 7 de junho, no site da companhia e no mural da empresa. A Comdep fica na Rua General Rondon, 400, no Quitandinha.Para se inscrever, os interessados devem estar munidos de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência originais e cópias em envelopes com identificação do candidato. Os nomes dos aprovados serão divulgados no dia 21 de junho.