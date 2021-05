Caso foi encaminhado para a 106ª DP, em Itaipava Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 13:06

Petrópolis - Um policial militar foi mordido na mão por um cão da raça Pitbull durante uma abordagem em uma casa no distrito de Itaipava, no último sábado (29). O cachorro estava preso, mas foi solto pela dona quando os agentes entraram no imóvel em busca de drogas.

O PM foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi medicado. Policiais civis e militares chegaram até o local depois de receberem denúncia sobre tráfico de entorpecentes na região. No imóvel, localizado na Comunidade do Crioulo, os agentes encontraram 180 pinos de cocaína. A mulher foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuada por tráfico de drogas