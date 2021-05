Instituição reforça sua atuação como parte da Rede Santa Catarina Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 19:36

Petrópolis - A marca do Hospital Santa Teresa foi revitalizada, nesta sexta-feira (28), dentro da atual identidade visual da Rede Santa Catarina, instituição filantrópica à qual pertence. A iniciativa faz parte do movimento iniciado em novembro de 2020, quando a Associação Congregação Santa Catarina completou 120 anos, e revitalizou sua marca se consolidando como Rede Santa Catarina.

O objetivo da ação é tornar o propósito da instituição ainda mais claro para o público, fortalecendo o trabalho em rede, com unicidade, e o atendimento de excelência com humanização. A mudança incluirá também atualização do site, das redes sociais, da papelaria, além de campanha informativa para o público interno.

Publicidade

“O HST chega nesta data relembrando seu passado e a contribuição do hospital para a cidade, para a população de Petrópolis e, mais recentemente, para todo o estado, já que a instituição se tornou referência estadual para algumas patologias. Vivemos o dia de hoje, quando estamos lançando nossa nova marca, olhando para o futuro. Um futuro que pode ser maior ainda, aliando a estrutura que a Rede Santa Catarina nos proporciona, mas também todo lado humano e toda dedicação dos nossos funcionários em prol da saúde dos pacientes”, declara Dr. Leonardo Menezes, Diretor Executivo do HST.

O Hospital Santa Teresa (HST), que completou 145 anos este ano, é o terceiro maior empregador de Petrópolis, com 95% de sua força de trabalho sendo local. A experiência adquirida ao longo de sua trajetória fez com que o HST se consolidasse como um hospital referência não apenas na cidade de Petrópolis, mas também no estado do Rio de Janeiro.

Publicidade

Com um corpo clínico multiprofissional altamente qualificado, o HST tem sido palco de cirurgias de grande porte e de procedimentos inovadores, sendo referência em atendimento tanto para Convênios e Particulares quanto para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2020, o HST somou mais de 52,3 mil atendimentos de Urgência e Emergência, cerca de 40 mil consultas ambulatoriais, mais de 9,4 mil internações e 6,4 mil cirurgias nas mais diversas especialidades.