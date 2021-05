Serra Wine Week será excelente pedida para turistas virem a Petrópolis aproveitar o evento no clima frio da serra Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 20:25

Petrópolis - Foi dada a largada para o festival de vinhos mais charmoso da região, o Serra Wine Week, que este ano acontecerá entre os dias 8 e 18 de julho, em estabelecimentos da cidade, incluindo restaurantes, bistrôs, delicatessens, hotéis e pousadas. O evento, que reúne vinhos selecionados por sommeliers e oferecidos a preços promocionais durante o período, chega este ano à sua 11ª edição. O festival tem o apoio da Prefeitura de Petrópolis, através da Turispetro, e faz parte do calendário turístico do município.

O festival foi criado em 2009 com o intuito de solidificar o destino Petrópolis como referência gastronômica nacional e desmistificar o consumo de vinho. Aos poucos, vai ganhando adeptos entre participantes e consumidores. O trabalho leva em consideração todos os itens presentes no processo de escolha de vinhos, como qualidade, custo e harmonização com os pratos oferecidos pelos participantes.

Publicidade

Já confirmaram presença no festival os seguintes estabelecimentos: Antenor e Filhos, Princesa Isabel Gourmet, Interlúdio Pizzaria, Solar Fazenda do Cedro, Chateaux, Paraíso Açú, Mayorca, Majórica, Luigi e Pousada Paraíso. As inscrições estão abertas e vão até 8 de junho.

“O vinho não precisa ser necessariamente caro para agradar ao paladar do consumidor” afirma Rogério Elmor, idealizador do evento. Segundo ele, são selecionados rótulos que agradem a todos os gostos e tipos de gastronomia, pois são várias as especialidades de estabelecimentos participantes, com faixas de preços variadas, se adequando ao orçamento de todos os públicos.

Publicidade

O secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, é um dos maiores entusiastas do evento. Segundo ele, o Serra Wine Week vem fortalecer ainda mais este que é um dos melhores períodos para o turismo da cidade. “Temos diversos eventos ligados ao frio. Estamos acertando a agenda de eventos para a próxima temporada, em parceria com a iniciativa privada, e a expectativa é muito otimista para o turismo nos próximos meses. Estamos trabalhando muito para que o turista escolha Petrópolis como destino no período que se inicia”, destaca ele.

O evento encontrou uma fórmula de sucesso segundo o publicitário Felipe Bento, organizador do evento. Ele lembra que todos saem ganhando com a estratégia adotada no festival. “Ganha o importador, que este ano é a Del Maipo, pois consegue vender de uma só vez para vários restaurantes; ganha o restauranteur, comprando vinhos a preços exclusivos para o evento; e ganha o consumidor, pois durante o período do festival, os vinhos são oferecidos com uma margem menor de lucro do que a normalmente utilizada para venda final nos estabelecimentos”, explica.

Publicidade

Este ano, os vinhos nacionais têm destaque na carta do evento, que é única para todos os restaurantes, com três rótulos oferecidos entre os dez selecionados. São vinhos com preços a partir de R$ 49,90, como o Casa Salvador Merlot, um nacional super fácil de beber e que certamente agradará quem está iniciando no mundo do vinho; até R$219,00, o Petite Fleur Malbec, um argentino Gran Reserva, que fora do evento custa em média R$ 360,00, e certamente agradará aos paladares mais exigentes.

Além destes, estarão no evento os seguintes rótulos: o Casa Salvador, Chardonnay (Brasil), Casas Del Maipo, um Gran Reserva oferecido em três tipos de uvas diferentes (Chile), Viña Marty, Merlot (Chile), Karta Tinto Douro DOC, uvas variadas (Portugal), Kauzo, Malbec (Argentina), Toscanini Classic, Tannat (Uruguai) e Sol fa Soul, Malbec (Argentina).

Publicidade

O Serra Wine Week é uma excelente pedida para o turista vir a Petrópolis aproveitar o evento, degustando os rótulos oferecidos, harmonizados com a excelente gastronomia que a cidade oferece e vivenciar o charmoso frio do inverno petropolitano. Acompanhe maiores detalhes sobre o festival nas redes socias do evento: @serrawineweek no Instagram e Facebook