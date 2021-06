Equipes percorreram locais do Centro Histórico, onde normalmente ocorrem concentração de pessoas nas noites de sexta-feira - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 09:31

Petrópolis - As equipes de fiscalização da Prefeitura de Petrópolis e das forças de segurança, que promoveram a Operação Choque de Ordem, tiveram uma noite tranquila de trabalho na fiscalização dos decretos de proteção à vida dos petropolitanos no enfrentamento ao novo coronavírus. Com termômetros próximos dos 11ºC, o frio acabou se tornando um aliado, deixando ruas menos movimentadas entre a noite de sexta-feira (18) e madrugada de sábado (19).



As equipes percorreram locais do Centro Histórico, onde normalmente ocorrem concentração de pessoas nas noites de sexta-feira, como a rua 13 de maio, a praça da Liberdade e a rua Montecaseros. Trabalho que se estendeu à Praça Pasteur, Quitandinha, Alto da Serra, Bingen, Correas , Nogueira e Itaipava.

“O objetivo da ação é o de coibir as aglomerações e garantir que sejam cumpridos os decretos que visam a proteção da vida das pessoas, para que sejam tomadas as medidas de distanciamento social que evitam a propagação da COVID-19”, lembrou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.



Desde quarta-feira (16) bares passaram a poder estender o horário de funcionamento até às 0h, assim como restaurantes. No entanto, os protocolos de de distanciamento entre as mesas, oferta de álcool em gel e higienização continuam valendo. Todos os bares e restaurantes fecharam no horário estabelecido em decreto. Nenhuma aglomeração foi registrada.



As ações das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização da prefeitura vão permanecer nos bairros e nos distritos da cidade para que haja o estrito cumprimento do decreto durante sua vigência.