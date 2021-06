A reunião aconteceu na Biblioteca Parque Estadual, no Rio de Janeiro - foto divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 17/06/2021 22:11

Na quarta-feira os Secretários de Cultura e de Turismo José Sérgio Barros e Marcos Paulo Magalhães participaram de uma reunião na Biblioteca Parque Estadual, no Rio de Janeiro, com as Secretarias de Estado de Cultura e de Turismo.

Estiveram presentes no encontro Vitor Correa, Subsecretário Adjunto de Políticas Culturais; Adenilson Honorato, Assessor de Relações Intermunicipais, Luiz Pinho, Secretário Adjunto de Grandes Eventos, Fernando Costa, Subsecretário Estadual de Turismo Alexandre e Wanderson, do projeto Mar e Pesca.

Dentre as pautas da reunião, foram discutidos o apoio aos eventos da cidade, fomento ao turismo de experiência e de festas tradicionais, implementação do Centro de Referência da Festa do Divino de Paraty, parcerias para a implantação do CEFEC e oferta de cursos e formas de repasse e investimentos das secretarias nos municípios.

Posteriormente, os Secretários de Cultura e Turismo de Paraty estiveram também na ALERJ em negociação com alguns deputados solicitando apoio ao setor cultural e turístico do nosso município.