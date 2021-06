Fiscalização no Cais de Turismo de Paraty - Divulgação

Fiscalização no Cais de Turismo de ParatyDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 18/06/2021 22:15

Hoje no Cais de Turismo a Guarda Municipal fez uma fiscalização de surpresa buscando regularizar as embarcações em relação ao Alvará Municipal e Regularização no Município de Paraty, foi verificado também a utilização irregular Cais de Turismo e Flutuantes e as embarcações foram orientadas, e pôr fim a Guarda Municipal conferiu os protocolos para atuação durante Pandemia Covid – 19.

A Fiscalização correu bem sem Ocorrências, visando regularizar as embarcações