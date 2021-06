A agenda do Prefeito Vidal segue intensa em Brasília - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 18/06/2021 15:57

A comissão paratyense esteve com a secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, e com diretores do Ministério, Paulo Cerqueira, Ney dos Santos e Eduardo Court. O primeiro ponto discutido foi a instalação do sistema fotovoltaico em comunidades da costeira e da zona rural. O ministério informou que é obrigação da Enel instalar os kits, porque até agora só foi instalado na aldeia Araponga e em Cairuçu das Pedras.

O ministério vai cobrar da empresa o atendimento às demais comunidades como as do Saco da Sardinha e Saco das Enchovas entre outras.

Outro assunto importante discutido na ocasião é que o Ministério vai cobrar da Enel um projeto para adaptação do cabeamento subterrâneo no centro histórico. A Enel também será cobrada para melhorar a poda, já que a equipe vem de Niterói, o que tem provocado diversas interrupções no fornecimento de energia em Paraty. Por fim, o Ministério vai cobrar da Enel a aceleração do projeto de substituição da linha de energia na Ilha do Araújo, com um investimento previsto de R$ 4,5 milhões.

O município vai formalizar todas estas questões e acionar a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para o cumprimento das questões. O Ministério orientou que a população também deve acionar a Aneel sobre todas as falhas no fornecimento de energia, porque a agência é quem tem a competência de fiscalizar e multar.

A comitiva também esteve no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para discutir a questão das creches da Jabaquara e do Parque Verde, A prefeitura cobra o reembolso dos valores que estão sendo investidos diretamente pelo município, no valor de R$ 1,8 milhão. Ficou acordado que, assim que as obras forem concluídas, a prefeitura vai fazer toda a prestação de contas necessária e será repassado o valor restante.

O município também fará um ajuste no Plano Municipal de Educação para adequar à legislação nacional e às metas do plano nacional, e com isso ter acesso a mais equipamentos voltados para a educação.