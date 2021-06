Agenda do prefeito em Brasília continua produtiva - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 18/06/2021 09:51

O prefeito Vidal teve uma reunião com o ministro do Turismo, Gilson Machado, junto com deputada Rosangela. Foram tratados assuntos da liberação de recursos da ordem de R$ 1 milhão para sinalização turística em Paraty e de projetos de acessibilidade, saneamento básico do Centro Histórico e obras complementares de revitalização do cais de turismo.

Ficou acordado com o ministro uma visita a Paraty para ele conhecer nossas ações e projetos, assim como os avanços conquistados como o reconhecimento do título de Patrimônio Mundial pela UNESCO. O prefeito fez questão de agradecer ao ministro e à deputada Rosangela Gomes (Republicanos).