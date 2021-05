Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição presta conta de verbas recebidas de emendas parlamentares Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 19:32

Três Rios - No dia 28 de maio, o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC), de Três Rios, realizou uma ação de prestação de contas das emendas federais recebidas nos últimos quatro anos na instituição.

Estiveram presentes na ocasião o Deputado Federal Vinicius Farah e seu chefe de Gabinete Moisés Sampaio, o ex-Deputado Federal Celso Jacob, a Secretária de Saúde de Três Rios, Izabel Mendonça; a vereadora de Comendador Levy Gasparian Claudia Fantana, que representou o deputado federal Hugo Leal.

Os parlamentares federais indicaram R$ 8,2 milhões em emendas parlamentares para modernização e qualificação do atendimento aos pacientes SUS de Três Rios e região, por meio da aquisição de equipamentos.



Do total dos recursos indicados, R$ 6,7 milhões já foram desembolsados e os equipamentos adquiridos estão disponíveis para uso da equipe médica-assistencial em prol da população. Ainda se encontra em execução, pelo Ministério da Saúde, o valor de R$ 1,5 milhão.



Dados apontados pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) indicam que a situação dos hospitais filantrópicos no Brasil é muito sensível, fato agravado pelo não reajuste da tabela SUS há mais de uma década. Por esse motivo sempre recorrem a complementações por meio de recursos públicos para diminuir essa defasagem e manter suas portas abertas para o atendimento da população.

De acordo com Patricia de Toledo, diretora executiva do HCNSC, o hospital faz parte da Rede Santa Catarina, instituição privada e filantrópica, e destina aproximadamente 80% do seu atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade de Três Rios e região, que inclui Petrópolis.



Números consolidados de 2020 no Sistema DataSus apontam que, somente no ano passado, foram registradas no hospital 15,2 mil consultas médicas ambulatoriais e de pronto atendimento, mais de 4,6 mil internações e 1,3 mil procedimentos cirúrgicos nas mais diversas especialidades, além de mais de 1,4 mil partos.



“Esperamos, com essa prestação de contas, dar transparência ao uso dos recursos recebidos através das emendas parlamentares federais. É relevante destacar que, apesar das contribuições para investimentos serem de extrema importância para a manutenção do hospital, necessitamos continuamente de aportes da Rede Santa Catarina para fecharmos as contas e garantirmos nosso padrão de atendimento, bem como para continuarmos sendo referência na nossa região”, afirmou Patricia.