Mais de R$ 5 milhões serão destinados à construção de rotatórias na Estrada União e Indústria Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 20:11

Petrópolis - Além da suspensão das ordens de demolição de casas ao longo do trecho Rio-Juiz de Fora da BR-040, o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, voltou de Brasília na última quinta-feira (27) com mais uma notícia positiva: o reforço de mais de R$ 5 milhões, fruto de emenda de bancada dos deputados federais do Rio, que serão destinados à construção de rotatórias em acréscimo às obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) que acontecem na Estrada União e Indústria, além de melhorias em acessos à BR-040.



A aplicação dos recursos foi definida em reunião na quarta-feira com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que contou com a participação dos deputados federais Dr. Luizinho e Vinicius Farah, ambos da bancada fluminense, do prefeito e do vereador Maurinho Branco – vice-presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Municipal.

As obras da União e Indústria – com pavimentação de 25 quilômetros entre a Barão do Rio Branco e o distrito de Pedro do Rio seguem a pleno vapor. Porém, no cronograma original não foram previstas intervenções planejadas no Plano de Mobilidade de Petrópolis, como as rotatórias.



O prefeito Hingo Hammes comemorou a notícia e agradeceu aos deputados pelo aporte destes recursos, que seriam originalmente destinados DNIT, que iria assumir a gestão da BR-040 para que fossem usadas na manutenção da via. Como a Concer obteve judicialmente uma liminar para continuar à frente da administração da rodovia, mesmo com o fim do seu contrato, parte destes recursos, agora, terão novo destino.



“Essa é mais uma vitória. As rotatórias vão contribuir muito para as melhorias a serem implementadas no trânsito da União e Indústria, e facilitar a mobilidade dos usuários da estrada”, frisa o prefeito.



“O ministro Tarcísio Gomes bateu martelo para que os recursos sejam realocados na União Indústria. São intervenções muito necessárias. Pelos cálculos de especialistas do Ministério, serão necessários R$ 5 milhões. Conseguimos, então, um bom uso destes recursos”, afirma o deputado federal Vinicius Farah, que há meses vem lutando por essa agenda para a cidade.



“Foi uma semana de excelentes notícias para os petropolitanos. Além das melhorias conquistadas pelas famílias que vivem na BR-040, conseguimos articular essas ações de inclusão das rotatórias nas obras de recuperação da infraestrutura da União e Indústria”, disse o deputado Dr. Luizinho.



O vereador Maurinho Branco também agradeceu a receptividade do ministro e o apoio dos deputados Dr. Luizinho e Vinícius Farah, que abraçaram as demandas da cidade de Petrópolis. “Nossa luta foi para que a estrada, que cruza toda uma área urbana tenha, de fato, intervenções que melhorem o trânsito e não apenas uma pavimentação boa, que está sendo realizada. Essa solução em mobilidade é fundamental para a região”, afirma.



A meta é que a União e Indústria conte com novas rotatórias em locais de fluxo cruzado, como na entrada no Carangola, em Nogueira e em Itaipava. O projeto, que foi apresentado ao DNIT em março, prevê também melhorias próximo ao Terminal de Corrêas e nas já existentes rotatórias de Bonsucesso e no acesso à BR-495 (Petrópolis-Teresópolis), áreas de intensa movimentação urbana que sofrem com congestionamentos. Assim como melhorias nos acessos entre a própria via e a BR-040, gargalos do trânsito na região.



São 100 mil pessoas que residem nos distritos, região que também tem uma forte movimentação de turistas. A União Indústria é o principal acesso à região porque corta toda a extensão urbana desta parte da cidade. A estrada também é fundamental para o escoamento da produção agrícola do município e ligação com cidades vizinhas.