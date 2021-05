Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:24

Petrópolis - Já é reconhecido que mesclar jogos, gincanas e atividades diferenciadas com o conteúdo pedagógico programado de acordo com o ano de escolaridade pode tornar o aprendizado mais dinâmico e estimular a autonomia do estudante.

Pensando nisso e utilizando metodologias que estimulam a criatividade e a imaginação dos estudantes, sugestões de exercícios estão disponíveis para os estudantes da rede municipal na plataforma “Educa em Casa”. Nessa semana, o destaque foi o “Dia do Desafio”.Um vídeo disponibilizado pelo Sesc, estimulou os estudantes a praticar atividades físicas, foi o “Dia do Desafio”, que é uma campanha mundial realizada sempre na última quarta-feira do mês de maio, com o objetivo de motivar a população a praticar as atividades para melhorar a saúde física e mental. A ideia é de que todos pratiquem pelo menos 15 minutos de atividades por dia.“Muitas escolas aderiram ao desafio e foi interessante acompanhar o quanto as crianças se interessaram pelo movimento. A ideia de colocar na plataforma foi para que as crianças e jovens multiplicassem a campanha nas suas casas, entre os seus amigos e parentes, disseminando a cultura da saúde por meio do esporte. Importante reforçar que, no Educa em Casa, há na página inicial ícones que são abertos e todos podem acessar e esse, com atividades extras, é um deles. O conteúdo é muito interessante e vale a pena acompanhar”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.Além do vídeo do Dia do Desafio, há ainda no espaço a cartilha Petrópolis contra os desastres, que foi preparada pela Defesa Civil e traz informações sobre a covid-19 e inundações, um miniguia virtual de enfrentamento.“Muito além de das atividades da grade curricular, mesmo nesse momento em que a pandemia obrigou todas as redes de ensino a se readaptar, não podemos esquecer que as atividades diferenciadas, o esporte, o lúdico, tudo isso também faz parte do conhecimento e integram o desenvolvimento potencial criativo e estimulam as habilidades psicomotoras e cognitivas, entre outras questões. Por isso, sempre nesse ícone, há novidades os estudantes”, declarou a secretária de Educação, Marcia Palma.No ícone há, ainda, dicas de jogos, museus pelo mundo para visitar virtualmente, tour virtual pelo Museu Imperial e brincadeiras como: morto-vivo, o mestre mandou, jogos de Língua Portuguesa, racha cuca e tabuada. A plataforma Educa em Casa pode ser acessada por meio de link no site da prefeitura