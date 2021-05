Reunião de secretários de Turismo da Região Serrana sobre setor cervejeiro Reprodução

Petrópoilis - Em uma reunião por plataforma virtual realizada na manhã desta quarta-feira (26), o Secretário de Turismo de Petrópolis, Samir El Ghaoui, debateu com diretores da Rota Cervejeira RJ (Associação Turística das Cervejarias e Cervejeiros do Estado do Rio de Janeiro - Accerj-Tur) e secretários de outras cidades da região, futuras parcerias como forma de incrementar o turismo de toda a Região Serrana no período de retomada da economia.

O grupo discutiu, entre outras ações, a criação de produtos para divulgar e impulsionar não só o turismo cervejeiro, mas todo o trade turístico da região. Samir El Ghaoui destacou a importância da integração entre o poder público e a Rota Cervejeira do Rio de Janeiro, e colocou a secretaria à disposição dos integrantes do circuito para futuras parcerias.

“Estou muito feliz com essa integração. Tenho muito carinho pela rota cervejeira, com quem já fiz alguns trabalhos conjuntos através do Petrópolis Convention Bureau. De fato, é necessário o desenvolvimento de ações integradas com o circuito para podermos aproveitar as potencialidades do segmento da cerveja. Essa união certamente vai trazer resultados positivos para todo o trade”, disse o secretário, parabenizando o grupo pela iniciativa.

Para Gilmar Carvalho, diretor da Accerj-Tur e da Cervejaria Bohemia, a reunião serviu também para colocar a associação à disposição das secretarias para ações conjuntas de divulgação dos municípios.

“Participamos de vários eventos cervejeiros o ano inteiro e, além de divulgarmos nossas marcas, também podemos e devemos divulgar os roteiros turísticos das cidades envolvidas. Todo o setor turístico cervejeiro da serra sai ganhando com isso!”, ressaltou.

Além do secretário de Petrópolis, Samir El Ghaoui, participaram da reunião o Assessor Especial da Turispetro, Rogério Elmor, os secretários de Teresópolis, Maurício Weichert; Nova Friburgo, Maria Angélica Rocha; Cachoeiras de Macacu, Paulo Schiavo; e Guapimirim, Mário Seixas. De acordo com Maurício Almeida, presidente da Accerj-Tur, a criação de uma parceria oficial entre a Rota Cervejeira RJ e os municípios vai ajudar a alavancar toda a economia da região neste pós-pandemia de Covid-19.

A Rota Cervejeira RJ conta hoje com 24 cervejarias associadas, nos cinco municípios que participaram da reunião, muitas delas com beer tours e atrativos turísticos e gastronômicos que recebem milhares de visitantes todos os anos.