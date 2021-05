Um dos tiros acertou um ônibus; uma adolescente de 16 anos foi atingido de raspão no braço Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/05/2021 17:48

Petrópolis - Dois bandidos trocaram tiros com a polícia na manhã desta terça-feira (25) próximo ao Terminal Rodoviário do Centro de Petrópolis, por volta das 10h. De acordo com as informações, uma equipe da Polícia Militar passava pelo local no momento em que os bandidos estariam assaltando a relojoaria Ângelo, na rua Dr. Porciúncula. Eles conseguiram fugir em direção ao Itamarati em um carro branco.

Durante a troca de tiros, uma adolescente que estava na fila do ônibus da linha 420 (Meio da Serra) foi ferida no braço de raspão e a bala também perfurou um dos ônibus que estavam no terminal. Os assaltantes usavam pistolas 9mm.

De acordo com os policiais, os dois criminosos conseguiram fugir em um Honda Civic de cor branca, que estava estacionado em frente da relojoaria. Eles seguiram em direção à região do Itamarati. Policiais militares estão realizando diligências em busca dos criminosos.