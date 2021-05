Abertura da primeira edição do ProCap, programa de capacitação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) Divulgação

Publicado 27/05/2021 17:40

Petrópolis - O secretário-chefe de Gabinete, Fabio Junior da Silva, representou o prefeito interino, Hingo Hammes, na abertura da primeira edição do ProCap, programa de capacitação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) voltado para os municípios do interior do estado, que teve sua abertura oficial na tarde desta quarta-feira (26), no Sesc Quitandinha. O evento vai até o próximo domingo, quando operadores de receptivo cadastrados assistirão a palestras e farão visitas aos equipamentos turísticos da cidade.

O projeto tem como objetivo promover a capacitação, atualização, promoção e venda do destino Petrópolis junto ao público alvo do programa, para que possam vender a região e seus atrativos turísticos junto às agências de viagens e ao público final. O projeto de fomento ao turismo na região conta com grande apoio dos setores de serviços, alimentação, transportes, hotelaria, entre outras atividades que compõem o segmento turístico.

Fabio Junior deu as boas-vindas às autoridades presentes e lembrou a importância do evento para o processo de retomada do turismo na cidade.

“Trata-se de uma iniciativa louvável da ABIH-RJ, que vem ajudar a consolidar nossa posição no mercado turístico do Estado. Já recebemos importantes títulos, como um dos destinos mais promissores do país e de cidade mais segura do Estado. Essa capacitação vem somar ao trabalho desenvolvido pelo governo, para que consigamos recuperar o patamar de excelência, já que o turismo é uma de nossas principais atividades econômicas”, ressaltou.

O secretário de Turismo de Petrópolis, Samir El Ghaoui, disse que o ProCap vai ajudar os agentes de viagens e operadores a conhecerem o mercado turístico da cidade e, consequentemente, vender melhor os produtos que o destino Petrópolis tem a oferecer. “A Turispetro está apoiando esta iniciativa, que tende a colaborar com o aumento da ocupação e do fluxo turístico na região nos próximos meses”, ressaltou.

“A expectativa da ABIH-RJ com a ação é impulsionar o incremento turístico em Petrópolis por meio de ferramentas para potencializar a comercialização do destino, tanto nacional quanto internacionalmente, tão logo sejam retomadas as viagens”, ressaltou o presidente da ABIH-RJ, Paulo Michel.

A solenidade de lançamento foi um oferecimento da Fecomércio RJ, parceira no projeto, e teve o apoio institucional do Sicomércio Petrópolis, Prefeitura de Petrópolis (através da Turispetro e Secretaria de Desenvolvimento Econômico), SindPetrópolis, Petrópolis Convention & Visitors Bureau, TurisRio e SeTur-RJ.

Estiveram presentes o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca; o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida; o subsecretário de Grandes Eventos, Marcelo Alves Monfort; a presidente da Comissão de Turismo da Alerj, deputada Alana Passos, o presidente do Sicomércio Petrópolis, Marcelo Fiorini, que representou o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz, entre outras autoridades.