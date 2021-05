Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhes Reprodução Internet

Rio - A advogada Deolane Bezerra, viúva de Mc Kevin, registrou uma queixa na Polícia Civil afirmando que a aliança de seu marido teria sumido no intervalo entre o socorro na ambulância e o atendimento no hospital. A denúncia de furto, que O DIA teve acesso, foi feita através do site da Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão (Dedic) da Polícia Civil do Rio, e encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca), que irá investigar o caso. A joia de ouro com pedras de brilhante estaria avaliada em cerca de R$ 25 mil.



No registro, Deolane relatou que enquanto Kevin estava sendo assistido por amigos e aguardando a ambulância, ainda no pátio do hotel, localizado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, pessoas próximas ao casal, entre elas o segurança do funkeiro, Jader, afirmaram que ele usava a aliança.



A advogada ainda declarou que nas imagens gravadas após seu marido cair do 5º andar, era possível ver um brilho em seu dedo. O Mc foi socorrido por bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.



"Pessoas que o socorreram, dentre elas Jader seu segurança pessoal, informam que a aliança estaria em seu dedo quando estava ali prestando auxilio a espera da ambulância, circulam imagens do momento do resgate, podendo observa-se um brilho no dedo de Kevin, ocorre que solicitada no hospital em que houve o atendimento, as informações que me foi passada em que lá não teria nenhum objeto pessoal a ser entregue", descreveu.



A viúva de Mc Kevin encerrou seu termo, esclarecendo que registrou o furto para que as câmeras do hospital pudessem ser analisadas.



"Para analisar as câmeras seria necessário a elaboração de um boletim de ocorrência. Por tais motivos, realizo o presente boletim de ocorrência", finalizou.

A reportagem aguarda posicionamento do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Saúde.