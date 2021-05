50ª DP (Itaguaí) Divulgação

Rio - Um homem morreu, na noite de quarta-feira (26), após troca de tiros com policiais militares do 24ºBPM (Queimados) que estavam em patrulhamento pelo bairro Brisamar, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Um suspeito ficou ferido durante o confronto e foi socorrido para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, mas não resistiu.

Policiais militares do #24BPM foram recebidos a tiros durante patrulhamento na Rua Benedita de Oliveira, em Itaguaí. Na ação, criminoso portando pistola .9mm e drogas ficou ferido e foi socorrido no Hospital São Francisco Xavier, mas não resistiu.#PMERJ212Anos #ServireProteger pic.twitter.com/7PFH27N3nU — @pmerj (@PMERJ) May 27, 2021

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na Rua Benedita de Oliveira quando foram atacados por disparos e reagiram. Após cessar os disparos, o homem foi encontrado ferido e houve apreensão de uma pistola, munições, quatro rádios comunicadores, 415 pinos de cocaína, 66 sacolés de maconha, 43 pedras de crack.

A ocorrência foi encaminhada para a 50ª DP (Itaguaí).