Rio de Janeiro

Homens são presos transportando 70 Kg de aditivo para cocaína em Irajá

Parte do material seria levado para o Complexo do Alemão e seria misturado com paste base da droga. Apreensão gera prejuízo de R$ 6 milhões para o tráfico

Publicado 27/05/2021 10:28 | Atualizado há 1 hora