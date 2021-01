Operação descarga limpa não dá trégua para motocicletas barulhentas e adulteradas em Búzios Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 25/01/2021 07:38

Búzios - Mais uma operação contra as motocicletas barulhentas e adulteradas foi realizada nesta sexta-feira (22) no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A mega operação envolveu a Guarda Municipal, Polícia Militar, CTT, agentes da Guarda Ambiental e a Fiscalização do Meio Ambiente do balneário.

A fiscalização aconteceu em diversos pontos da cidade e em horários variados e segundo informações, continuou durante todo o fim de semana. O objetivo da ação é coibir a circulação de motocicletas com descarga adulterada e outras irregularidades.

Essa já é a segunda semana consecutiva neste verão que ocorre essa operação em Búzios.