Governo indiano deve priorizar vizinhos antes de enviar vacina para outros continentes Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 28/02/2021 10:02 | Atualizado 28/02/2021 10:04

Búzios - A vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e até o momento, segundo o vacinômetro no portal da Prefeitura, registra um total de 1.077 vacinados contra o coronavírus.

Dentre os vacinados, 705 são profissionais da saúde que estão na linha de frente na luta contra a pandemia no balneário e já foram vacinados 372 idosos.

Publicidade

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, existem 360 doses da vacina contra a Covid-19 no estoque e na próxima semana serão vacinados os idosos de 79 a 83 anos.