Imagens das redes sociais utilizadas pelos motociclistas para realização dos 'rolezinhos'. Reprodução

Por *TATIANE GOMES

Publicado 05/02/2021 10:18 | Atualizado 05/02/2021 11:04

Rio - Durante a madrugada desta sexta-feira, as Polícias Civil e Militar iniciaram o combate aos 'rolezinhos' feitos por grupos de motos barulhentas que circulam em conjunto pela cidade no Rio na madrugada. Na operação realizada pelos agentes, 21 motos foram apreendidas e 39 motociclistas foram multados. Três líderes da associação foram encaminhados para a delegacia e, após prestarem depoimento, foram liberados.





O grupo havia marcado um encontro na Rodoviária Novo Rio, no bairro de São Cristóvão, mas assim que avistaram os agentes, alguns tentaram fugir do local. Através do Twitter, o grupo costuma postar pontos de encontro e vídeos do evento.

Publicidade

Sobrevive so os ratos do asfalto , esquece @role_zn pic.twitter.com/WC78ui73lp — insta: @juninho.dozn (@pltdaxtrem) February 5, 2021 Ponto de encontro...

RODOVIÁRIA NOVO RIO ( centro rj )



Concentração: 00:00

Saída: 1:20



QUE DEUS ABENÇOE O ROLEZN — insta: @rolezn1 (@role_zn) February 5, 2021



O grupo vem sendo analisado através de câmeras de segurança espalhadas pela cidade, que flagram a circulação do grupo pelo município. Nas imagens é possível ver quando a organização faz uma interrupção no fluxo de um túnel, o que pode gerar uma multa de R$ 6 mil, suspensão de habilitação e apreensão do veículo.

Publicidade

Segundo as investigações, o grupo costuma fazer exibições perigosas em alta velocidades por vias publicas, não fazem uso de capacete e entre outros equipamentos de segurança, além de perturbar o sossego público da população fluminense durante a madrugada.



Os detidos durante a ação foram levados para a 23ªDP (Méier), e irão responder pelos crimes de perturbação de sossego público, organização criminosa e exibição de manobras perigosas em vias públicas. A pena para esses crimes que pode chegar a 5 anos de prisão.



Publicidade

*Estagiária, sob supervisão de Gustavo Ribeiro