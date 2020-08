Pernambuco - O vereador Pedro Marconi de Souza Barros (PTC), da cidade Brejo da Madre de Deus (PE), foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa por ter atropelado um grupo de cerca de 30 motociclistas em uma rodovia em Água Preta, em Pernambuco , no último domingo. O acidente acabou matando três e ferindo outros cinco. As informações são do G1 Caruaru.

Marconi irá passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira. A velocidade máxima permitida na rodovia é de 60km/h, mas, segundo a delegada responsável pelo caso, ele estava dirigindo a 110 km/h.

"O caso não cabe dolo, porque dolo é quando há intenção de matar. Mas pode caber dolo eventual (quando o motorista assume o risco, de acordo com o Código Penal) durante as investigações. Tudo vai depender do resultado da perícia", disse a delegada ao G1.

Se o vereador for condenado, a pena pode chegar a até seis anos de prisão.