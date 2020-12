Por O Dia

Publicado 12/12/2020 20:22 | Atualizado 12/12/2020 20:25

Fortaleza - A Polícia Civil do Ceará prendeu, na manhã desta sexta-feira, uma garota de programa por suspeita de envolvimento na morte de um suíço de 78 anos. Segundo a polícia, Paul Albert Fah foi encontrado morto, no último dia 3 deste mês, em seu apartamento, no bairro Papicu, em Fortaleza. A delegacia especializada ainda aguarda o laudo necroscópico da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para confirmar a causa da morte.

No dia do crime, conforme apontam as investigações, a suspeita esteve com Paul e roubou alguns pertences da casa dele. Ela vai responder pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com as apurações, a mulher não possui antecedentes criminais.



Em nota, a Polícia Civil informou que segue realizando diligências para capturar um segundo participante do crime, que já foi identificado.