Petrópolis - Mais três projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC) de Petrópolis serão lançados ao longo desta semana. O primeiro deles será publicado hoje (31), às 21h, no canal do Youtube "Devir". O vídeo será sobre o trabalho de pesquisa de dança contemporânea e filosofia sobre os processos de autoconhecimento que se tornaram tão importantes durante o isolamento causado pelo coronavírus. Ao todo, dentro do edital 2020, 84 projetos serão agraciados pela verba do FMC.

"Queremos promover um maior alcance ao conteúdo cultural que já foi realizado pelos editais, promovendo a produção dos artistas locais", explicou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que o governo interino homologou o resultado do edital do FMC de 2020, empenhando o valor total de R$ 220.400,00.

Outra novidade desta semana é o vídeo produzido por Cristina Lima “PETRÓPOLIS: ONTEM E HOJE”. Ele consta da realização de uma exposição virtual de vinte pares de fotografias de trechos da cidade, comparando imagens de arquivo de meados do século XIX até o início do século XX e suas correspondentes nos dias de hoje. A produção estará disponível no dia 01 de junho às 00h.

Outro evento on-line que vai ao ar no dia 01 de junho, às 19h, é o Incontro All’Italiana, do grupo Italianos em Petrópolis. O programa se propõe apresentar, através de entrevistas, a historia da imigração italiana no município, seu legado socioeconômico e sua influencia cultural em áreas como gastronomia, história e artes, objetivando a valorização da cultura italiana com seus atrativos turísticos e gastronômicos na cidade e com a integração entre as demais colônias.