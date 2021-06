Rua Teresa vai funcionar neste feriado de Corpus Christi Reprodução

Publicado 31/05/2021 19:26

Petrópolis - A Rua Teresa vai funcionar normalmente do feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (3). A Convenção Coletiva do comércio permite que as lojas funcionem mediante assinatura de Termo de Adesão junto ao Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) e ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis (SECP).

“Estamos no mês dos namorados e não podemos perder a oportunidade de abrir as lojas. Ainda é um momento delicado para economia e precisamos manter o foco nas vendas. Um feriado no meio da semana precisa ser aproveitado”, reforçou Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

Segundo a ARTE, as lojas funcionarão em horário normal, das 9h às 18h. O Termo de Adesão pode ser protocolado nos Sindicatos até um dia antes do feriado. O documento e as orientações para preenchimento do termo estão disponíveis no site do Sicomércio.

Acesso ao polo de moda e protocolos de atendimento

A Rua Teresa segue funcionando dentro das especificações de horário definidas em decreto municipal, e mantém os protocolos de atendimento para evitar a disseminação do coronavírus. Todas as marcas limitam o acesso ao interior das lojas de acordo com a área e oferecem aos colaboradores e clientes álcool em gel para desinfecção das mãos. A limpeza dos estabelecimentos foi intensificada e o uso de máscara de proteção é exigida durante todo o atendimento.

Para os visitantes de outras cidades, as marcas disponibilizam um ticket de entrada que deve ser preenchido pelas lojas e apresentado pelo cliente nas barreiras sanitárias. Os ocupantes do veículo tem a temperatura corporal aferida e precisam seguir todos os protocolos municipais. As informações sobre o funcionamento das lojas e sobre o formulário de acesso estão no Instagram da Rua Teresa: @ruateresaoficial.