Reunião entre governo municipal e representantes de comunidades da cidade Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 11:28

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, participou de uma reunião com as lideranças comunitárias do Retiro, Carangola, Roseiral e Jardim Salvador nesta segunda-feira (31) na Casa dos Conselhos.

O encontro buscou ouvir as demandas de cada localidade que envolvem as secretarias de Educação e de Assistência Social, além da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep). Também participaram o assessor Especial de Governo, Wagner Silva, e o vereador Júnior Coruja.



"A gente quer resolver as demandas mais urgentes da população mais rapidamente. Para isso, essa aproximação do poder público com os moradores é fundamental", ressaltou Hammes, que esteve acompanhado das secretarias de Educação, Marcia Palma, de Assistência Social, Rosane Borsato e da coordenadora Especial de Relações Institucionais, Fernanda Ferreira.



Esse mesmo grupo de lideranças vai participar de reuniões que envolvam outras secretarias nas próximas semanas. Esse trabalho é organizado pela Coordenaria Especial de Relações Institucionais. "Criamos oito grupos de lideranças comunitárias divididos por regiões. São cerca de 200 pessoas envolvidas. Queremos ouvir a população e resolver as demandas no menor tempo possível", destacou Fernanda Ferreira.



Agente regional responsável pelas áreas do Retiro e Carangola, Cristiano Farias ressaltou a aproximação da prefeitura com os bairros. "A gente sabe quais são as necessidades das nossas comunidades. Esse diálogo é muito importante, aproxima, envolve os moradores. As soluções assim são muito mais rápidas", disse.