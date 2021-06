Prefeitura de Petrópolis libera 1ª parcela do 13º salário para o funcionalismo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 20:52

Petrópolis - Boa notícia para funcionalismo municipal. O prefeito interino Hingo Hammes autorizou à antecipação de 25% do 13º salário à cerca de 12 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas. O valor será depositado nesta quarta-feira (23). Essa ação vai injetar na economia do município quase R$ 9,4 milhões.

“Estamos conduzindo de forma responsável a movimentação orçamentária do município. Vale lembrar que, quando assumimos o governo, tivemos que realizar um esforço imediato para pagar os salários de dezembro dos servidores, que não tinham sidos pagos até o fim do ano passado. Vamos valorizar os servidores, que são a força do governo municipal”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.

“Montamos, desde o início desse ano, o planejamento financeiro. A possibilidade de liberar a antecipação de parte do 13º é fruto desse cronograma, pois tivemos o cuidado de planejar e certificar que os recursos para o adiantamento do benefício estavam garantidos”, declarou o secretário de Fazenda, Jair Nunes.

O vencimento referente ao mês de junho será pago na quinta-feira, dia 1º de julho, por causa do feriado do dia 29 de junho.