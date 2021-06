Niterói

Niterói terá Área de Proteção ao Ciclista de Competição funcionando no túnel Charitas-Cafubá

No período de 4h às 6 horas, diariamente, faixas exclusivas de ônibus do sistema BHLS contarão com operação de trânsito para bloquear a entrada de automóveis no trecho e garantir as condições de segurança viária para a prática do esporte

