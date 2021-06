A orientação do Ministério da Saúde (MS) é completar a imunização mesmo depois do prazo recomendado - Foto Luciana Carneiro

A orientação do Ministério da Saúde (MS) é completar a imunização mesmo depois do prazo recomendadoFoto Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:28

Niterói - A Prefeitura de Niterói já aplicou a primeira dose da imunização contra a Covid-19 em mais de 50% da população, estimada em 515.317 habitantes pelo IBGE. Até a última segunda-feira (21) foram vacinados 260.739 niteroienses com a primeira dose e 99.154 pessoas receberam a segunda dose do imunizante.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, fala sobre essa conquista e ressalta o empenho do município no processo de vacinação.

Publicidade

“Desde o início da vacinação contra a Covid-19 trabalhamos com empenho para imunizar o mais rápido possível os moradores de Niterói. Hoje ultrapassamos a marca de 50% da população vacinada com a primeira dose. Essa é uma grande conquista e vamos continuar trabalhando nas ações de combate ao coronavírus. Aproveito para agradecer aos profissionais de saúde, que desempenham seu trabalho de forma incansável, e à população do município pela consciência nas medidas de prevenção à doença”.

Além de ultrapassar um marco que a maioria das cidades da Região Metropolitana do Rio estão longe de alcançar, Niterói já concluiu a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, quilombolas e profissionais da educação básica que atuam no município.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói ampliou o calendário de vacinação para a população geral. A meta é imunizar todas as pessoas com mais de 40 anos até o dia 2 de julho. Nesta quarta-feira serão vacinadas pessoas sem comorbidade maiores de 47 anos. O calendário segue diminuindo uma idade a cada dia.

O município também espera concluir esta semana a vacinação de todos os trabalhadores da educação superior privada, estadual e federal e cursos profissionalizantes lotados em Niterói com mais de 18 anos. A imunização dos portuários também deve ser concluída este mês.

Publicidade

Prioridade - Podem procurar um posto de vacinação a qualquer data as mães que estejam amamentando, independentemente da idade do bebê, gestantes e puérperas maiores de 18 anos. Para todas, é necessário declaração médica indicando a vacinação e comprovante de residência.

Publicidade

A vacina está disponível nos 11 pontos distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes puérperas e lactantes a imunização ocorre em três pontos: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.

Publicidade

Documentação - Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência, identidade e no caso das gestantes e lactantes (sem limite de idade do bebê), laudo com indicação médica. Os trabalhadores da educação lotados em Niterói, além de comprovante de residência e identidade, devem apresentar o contracheque.

Publicidade

Segunda dose – Niterói tem imunizantes reservados em todos os postos de vacinação para quem tomou a primeira dose na cidade Neste momento, existem 4.302 pessoas com a segunda dose em atraso, o que representa cerca de 4% do total aplicado. Equipes das unidades da rede básica de saúde orientam os usuários cadastrados sobre a necessidade da imunização e fazem busca ativa nos cadastros dos vacinados com a primeira dose para alertar sobre a data da segunda aplicação.

A orientação do Ministério da Saúde (MS) é completar a imunização mesmo depois do prazo recomendado. A segunda dose é fundamental para garantir a proteção adequada contra a doença.

Publicidade

Confira o calendário:

Publicidade

População Geral

Publicidade

23/06 - a partir de 47 anos

Publicidade

24/06 - a partir de 46 anos

25/06 - a partir de 45 anos

Publicidade

26/06 - repescagem

28/06 - a partir de 44 anos

Publicidade

29/06 - a partir de 43 anos

30/06 - a partir de 42 anos

Publicidade

01/07 - a partir de 41/ 40 anos

02/07- a partir de 40 anos

Publicidade

Trabalhadores da Educação Superior

Publicidade

23/06 - a partir de 30 anos

Publicidade

24, 25 e 26/06 - a partir de 18 anos

Publicidade

Locais de vacinação:

Publicidade

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Publicidade

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Publicidade

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Publicidade

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Publicidade

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Publicidade

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí