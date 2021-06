Material apreendido - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:33

Niterói - Traficantes atacaram a tiros o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, na tarde desta terça-feira (22).

Os bandidos iniciaram o ataque, por volta das 17h. Policiais que estavam na base, não sabiam inicialmente se os tiros eram direcionados para a unidade ou disparos a esmos.

Os militares, então, seguiram em patrulhamento e, na altura do Centro Esportivo do bairro, se depararam com muitos homens armados que atacaram as equipes.

Houve um intenso confronto e dois homens acabaram baleados. Como área estava em intenso confronto, os policiais providenciaram o socorro deles. A viatura do Corpo de Bombeiros foi para o local e constatou o óbito de um dos suspeitos.

Segundo a polícia, o suspeito morto foi identificado como Bolinho. Ele seria integrante do tráfico local. O outro suspeito segue preso sob custódia no Hospital Estadual Azevedo Lima.

Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas 9 milímetros , 13 munições intactas, um rádio, crack, maconha, cocaína e R$ 63 em espécie.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo(DHNISG).