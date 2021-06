A produção sugere um ingresso / colaboração consciente que pode ser feito via pix durante a live através do código divulgado pelo Instagram oficial. (@GiovanaAdoracion) - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:37 | Atualizado 23/06/2021 09:46

Niterói - "Aparece a cada 100 anos um, e a cada 25 um aprendiz", mas igual Gilberto Gil, não tem!

A cantora e compositora Giovana Adoracion que já vem ganhando popularidade nas redes com suas lives "Friday Hour" (acontecem em seu Instagram @GiovanaAdoracion), fará no próximo sábado um especial Gilberto Gil.

"O rei da 'fé na festa', aquele do 'tempo rei', que veio da Bahia, mas volta pra lá, e que quer fugir pra outro lugar, baby... Um cara simples, mas não necessariamente fácil. Um cara direto, mas sem deixar de ser extremamente profundo e sensível." Resume Giovana.

O tributo a Gilberto Gil será no próximo sábado (26/06), no dia do aniversário do compositor, a partir das 21h no Instagram oficial da cantora @GiovanaAdoracion.

A música de Gil é uma luz contínua que é um dos maiores presentes que a música brasileira já ganhou. E em celebração aos 79 criativos anos de Gil, que faz aniversário em 26 de junho, na época das típicas festas juninas, nada melhor para celebrar tudo isso.

"Eu venho trazendo muito dos artistas que me influenciam nessas lives. O essencial tem sido deixar o público entrar na minha casa, ouvir a música, mas também interagir. Não tem cerimônia como nos shows presenciais. Isso tudo tem sido bom. É uma nova forma de acessar e ser acessado pelo público, através das novas tecnologias, algo que também foi acelerado pela pandemia. E existem também coisas positivas nessa nova maneira de se apresentar.

"Friday Hour" é o encontro marcado (online) dessa turma que curte meu trabalho e muita música boa, que acontece toda sexta-feira à noite, já tem até área vip, pois há aqueles que comparecem a todas as edições. A live encurtou a distância. Estamos em todos os lugares em tempo real, e a arte segue resistindo até conseguir se aglomerar novamente.

A ideia é mais uma sincronicidade que vem vindo junto com esse processo de criação ainda em "home Office".

Já vinha crescendo muito a vontade de cantar Gilberto Gil, um grande compositor que tem me inspirado ainda mais na Pandemia com toda sua sabedoria e leveza. Após amadurecer a ideia, sem querer senti que a hora de cantar Gilberto chegou, junto com a celebração de seus 79 anos! Todos nós amamos Gil!", diz Giovana.

Outro grande ídolo da cantora também já falava muito bem de Gil há tempos.

"A importância de Gilberto Gil na música brasileira é notória. Gil é muito cuidadoso com o que sabe e faz: lidar com a música, com a letra, com acompanhamento. Ele é completo, talentoso, tem uma presença muito boa, um timbre de voz excelente. Gil contagia, é um criador, um valente, um tipo de artista brasileiro com toque universal bem acentuado. Ele não tem cerimônia de andar por qualquer caminho. Vai e domina, com estilo próprio, inconfundível. Em poucas linhas, pode-se dizer o seguinte: a cada quarto de século, no mínimo, é o que pode aparecer um artista desse tipo", consideração de Dorival Caymmi sobre Gil.

A produção sugere um ingresso / colaboração consciente que pode ser feito via pix durante a live através do código divulgado pelo Instagram oficial. (@GiovanaAdoracion)

Serviço

Sábado 26/06/2021

A partir das 21h

Instagram @GiovanaAdoracion

Ingresso consciente

BIOGRAFIA

Giovana Adoracion é cantora compositora, atriz e performer.

Iniciou estudos de música ainda na infância e um pouco depois entrou também no primeiro curso de teatro.

Começou a escrever e criar canções ainda nessa fase.

Aos 16 anos lançou sua primeira música autoral em uma apresentação pública, no Sesc Niterói, a canção "Polos do Rio" uma canção sobre um Rio de janeiro lindo e alegre mas que sofre com muitas desigualdades sociais, a partir de um ponto de vista que evidencia os contrastes entre a cidade luxuosa, privilegiada, e a cidade que sofre com condições precárias em um mesmo Rio.

Aos 16 anos ingressou na faculdade de história da arte da UERJ.

Aos 18 lançou seu primeiro EP autoral, com suas composições, enquanto liderava uma banda com influências de rock na época.

Em 2013 participa da residência artística do projeto "Pirandello Contemporâneo", de Martha Ribeiro.

Já participou de números musicais com grandes nomes como Hermeto Pascoal e Bobby McFerrin.

Em 2015, ingressa no curso de teatro musical livre (cal), mesmo ano em que passa a fazer parte da equipe Mirateatro e assina a trilha sonora original do espetáculo "Pele tecido", direção Nanci de Freitas.

Em 2016 estreia homenagem a Ella Fitzgerald.

Lançou seu EP autoral 111 no Blue note Rio, em janeiro de 2019.

No mesmo ano iniciou trabalhos na tradicional Orquestra Tabajara como cantora apresentando-se no Rio de janeiro e em outras cidades pelo Brasil.

Nesse ano estreia em São Paulo com a Orquestra HB e Guga Stroeter com o show "JAZZ, JAZZ, JAZZ".

Estreia também em Curitiba no conhecido Dizzy Café concerto.

A cantora já apresentou-se em palcos e locais históricos como Sesc Niterói, Palácio quitandinha, Blue note, Triboz, Imperator, Mac de Niterói, Casa da Alemanha (para delegação alemã) durante jogos de 2016, Sofar Sounds, Ilha fiscal, etc.

O EP 111 foi gravado com a participação de artistas renomados no meio musical, como o "escultor dos ventos", Carlos Malta, e está disponível em todas as plataformas digitais.

Os videoclipes do EP também estão disponíveis no canal do YouTube da cantora, assim como outros conteúdos relacionados.

A cantora segue produzindo conteúdo que pode ser acessado pelas redes sociais e também segue trabalhando em um novo projeto além de apresentar a live "Friday Hour" toda sexta-feira no seu Instagram. (@GiovanaAdoracion)