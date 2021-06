A expectativa é gerar mais de 800 empregos em diferentes funções, como diretores, atores, roteiristas, produtores e assistentes - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:29

Niterói - Com direção de Lúcia Murat e roteiro de Tunico Amâncio, o projeto do filme “O Mensageiro" recebeu o Prêmio Loudness Films PT In-Progress Award, na 7ª edição do GUIÕES - Festival do Roteiro de Língua Portuguesa. A proposta do longa-metragem foi um dos contemplados no 2º Edital do Audiovisual, realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

“O edital foi fundamental, em um momento em que a Cultura está arrasada, a atitude da Prefeitura de Niterói, de criar esse recurso, de prestigiar a cultura, é essencial, porque dá a possibilidade de a gente continuar trabalhando, e também de a cidade se transformar em um polo audiovisual”, afirmou Lúcia Murat. “Estamos muito felizes em contribuir com esse polo, que vai ser muito importante para o país”.

Para o secretário das Culturas, Leonardo Giordano, o reconhecimento da qualidade do roteiro e do projeto do filme em um prêmio internacional, é “uma afirmação da potência de Niterói no audiovisual”. “Nosso objetivo é estimular um movimento em que, cada vez mais, a produção cultural da cidade ganhe espaço e os artistas sejam reconhecidos”, destacou.

“O Mensageiro” aborda a polarização política em tempos radicais. Tem como ponto de partida a história de uma professora da Universidade Federal Fluminense, que, durante os anos de chumbo, foi presa pela ditadura. O filme narra ainda, a ligação com um soldado, que leva uma mensagem da educadora à sua família, todos afetados diretamente pela violência . A história, que será inteiramente filmada em Niterói, percorre o período da ditadura militar, provocando debates fundamentais para o conhecimento histórico e o futuro do país.

Segundo Lúcia, as gravações se iniciam em setembro deste ano. “O Mensageiro é um filme importante para o momento que estamos vivendo, que conversa muito com a realidade atual. Ele traz à tona debates sobre a violência e as possibilidades de diálogo”, ressaltou a diretora.

No contexto, as locações vão revelar várias histórias de Niterói: desde a Fortaleza de Santa Cruz, com seu visual impressionante e suas lendas, até as praias de Jurujuba e do Saco de São Francisco. A Igreja de São Francisco Xavier, uma das mais antigas do Brasil, também é cenário do filme.

Este é apenas um dos projetos que têm a cidade em destaque. Dos 29 projetos selecionados no 2º Edital de Audiovisual, 87% serão filmados em Niterói, e 81% terão abordagem relacionada à cidade. A expectativa é gerar mais de 800 empregos em diferentes funções, como diretores, atores, roteiristas, produtores e assistentes