Ator tem 1,76m e está com 70 quilos Foto: Matheus Ferreira

Por Lucas Madureira

Publicado 17/06/2021 10:30 | Atualizado 17/06/2021 11:00

Max Magalhães, natural de Fogo no Céu”, que terá no elenco estrelas, como: Jackson Antunes, Dedé Santana, Luciano Szafir e Gigante Léo. ARRAIAL DO CABO – O ator, natural de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, perdeu cerca de 14 quilos para viver um personagem no longa-metragem “”, que terá no elenco estrelas, como:

No filme de Fernando Negrovsk, dirigido pelo produtor e também ator Roberto Rowntree, Max vai interpretar um capanga e teve que aderir a uma dieta severa para conseguir chegar ao perfil do personagem. Aos 36 anos, o ator de 1,76m revela que estava com 84 quilos e que, em apenas dois meses, conseguiu chegar aos 70, alinhando orientações nutricionais com a prática de esportes, como corrida e natação.



“Fazer dieta é sempre um desafio, mas eu gosto de me desafiar, tudo acompanhado por uma nutricionista e dois amigos que são personal aqui em Arraial [do Cabo]: o Léo Ferreira e o Marcelo que é o proprietário da academia onde eu treino. Estou sendo também muito bem cuidado e orientado, pelas doutoras Maira Ramalho e Carol Menezes, que são excelentes profissionais e estão sendo fundamentais nesse meu processo de dieta, treinos, esteticamente falando", conta Max, que também precisou pintar o cabelo de loiro, para encarnar o novo papel no cinema.



O longa-metragem, que deverá ser rodado ainda este ano, terá cenas gravadas no Mato Grosso do Sul. No filme, o ator de Arraial do Cabo vai interpretar o capanga Raimundo, braço direito do fazendeiro Silas (Jackson Antunes), e que está disposto a fazer qualquer coisa para acatar às ordens do chefe.





“Já está sendo uma honra saber que vou trabalhar com todos esses artistas, dos quais eu acompanho e admiro muito! Com certeza, eu vou aprender muito ali, eu sou muito observador, sou muito de escutar, e isso é fundamental para um ator”, descreveu o artista, que fez uma participação, há poucos meses, em Gênesis, na Record TV

CARREIRA



Max ingressou no teatro aos 16 anos de idade, cursou artes cênicas e já atuou em diversas séries, seriados e novelas. Dentre os trabalhos que tiveram maiores destaques, estão: “Verão 90”, exibida em 2019, na TV Globo, onde o ator interpretou o personagem Digão; “Amor sem Igual”, exibida na Record TV, também em 2019; além da terceira temporada da série “Magnífica 70”, onde o ator deu vida ao personagem que leva o seu próprio nome, na HBO.

O ator também é criador do projeto “P.I - Palavras Improvisadas”, que é um espetáculo teatral que conta com a participação de atores de Arraial do Cabo, e está em cartaz há cerca de 10 anos, tendo sido assistido por um público estimado em 500 mil pessoas.

SINOPSE DO FILME



“Fogo no Céu” conta a história de Raul, um fazendeiro que é querido por todos. Ele tenta criar o seu filho, da melhor maneira possível, após a sua mulher morrer durante o parto. Os anos se passam, o filho de Raul cresce, e ele descobre que tem o dom da cura. Raul percebe o dom e tenta isolar o filho das pessoas, para que ele não sofra, pois existem pessoas que querem se aproveitar deste dom em benefício próprio, como Silas.