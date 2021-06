Foragido tinha três passagens pela polícia - Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO – Um homem que estava foragido da Justiça, por porte ilegal de arma e tráfico de drogas, foi preso nesta quinta-feira (17), em um apartamento de luxo, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, o homem é apontado como chefe do tráfico de drogas nos estados da Bahia e Mato Grosso, e estaria morando em Arraial do Cabo.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações de que ele estaria em um condomínio, que fica na Avenida Pedro Francisco Santos, foram ao local, e conseguiram localizar o homem, que já possui três antecedentes criminais. Ele foi levado para a 132ª Delegacia Policial, e permaneceu preso. O DIA não conseguiu contato com a defesa do homem.