Durante o evento foi feita aferição de pressão arterial dos agentes - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 17:00 | Atualizado 17/06/2021 17:03

ARRAIAL DO CABO – Guardas municipais de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e agentes de segurança pública participaram nesta quinta-feira (17), de uma ação do Programa de Saúde do Trabalho. Segundo a Prefeitura, a iniciativa teve o objetivo de cadastrar servidores hipertensos e diabéticos, para serem acompanhados nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).

Durante o evento, foram ministradas palestras sobre Lesão por Esforço Repetitivo (Ler) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort). A ação também teve o apoio do Programa Hiperdia, da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o evento, também foram ministradas palestras Foto: Divulgação