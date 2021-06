Por O Dia

Publicado 18/06/2021 23:55 | Atualizado 19/06/2021 00:03

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nesta sexta-feira (18), que já imunizou 12.193 pessoas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Segundo o município, o número total de pessoas imunizadas corresponde a cerca de 41% do total da população, estimada em pouco mais de 30 mil.



Ainda de acordo com a Prefeitura, do total de vacinados, 4.244 já receberam a segunda dose do imunizante. O município informou que, entre os profissionais da Saúde, força de segurança, portuários e idosos, o índice de vacinados já chega a 100%, e em relação aos portadores de comorbidade e pessoas com deficiência permanente, a Secretaria Municipal de Saúde estima que cerca de 90% desse público já tenha sido imunizado.



Publicidade

Cerca de 80% dos profissionais da Educação pública e privada do ensino médio, e trabalhadores da limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos já estão imunizados, conforme um levantamento feito pela Prefeitura. Em relação à população em geral, 70% dos que têm entre 56 e 59 anos também já receberam o imunizante.



"É uma ação de saúde pública fundamental, pois, controla a circulação do vírus e da taxa de mortalidade na cidade", destacou a infectologista do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), Fabiana Monteiro.