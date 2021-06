Depois e bater com o carro – um Gol preto – num poste, que ficou tombado no local. - Andréa Reys (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 19/06/2021 16:52

Um homem morreu na manhã deste sábado (19), na Estrada da Integração, em Campos Novos, zona rural de Cabo Frio, na Região dos Lagos, depois e bater com o carro – um Gol preto – num poste, que ficou tombado no local. A colisão aconteceu na altura do antigo clube Riala.

Segundo informações preliminares, a vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, é negra e tinha por volta dos 30 anos. Ele teria perdido o controle da direção e acabou batendo. O impacto foi tão forte que deixou o veículo completamente destruído.

A batida foi tão forte que o veiculo ficou todo destruído; o homem morreu na hora. De acordo com os bombeiros, o impacto fez com que o poste de energia fosse arrancado.

A perícia foi acionada e o corpo, encaminhado para o IML de Macaé.