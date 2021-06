Ao todo, 1.094 servidores ativos e 53 pensionistas receberam o pagamento, em um valor total de R$ 1.712.783,64. - Internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:38

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, segue quitando todas as dívidas de anos anteriores, deixadas para o atual governo. Nesta sexta-feira (18) foi depositado o valor referente ao pagamento de dezembro do ano passado para os servidores efetivos da administração direta, da Secretaria de Saúde e da Comsercaf, que recebem até dois salários mínimos. Os valores caem nas contas entre esta sexta e sábado (19).

Desde janeiro deste ano, todos os salários do mês corrente estão sendo pagos devidamente em dia. Em relação às dívidas deixadas por gestões anteriores, a Prefeitura está quitando todos os débitos de acordo com a entrada de recursos em caixa. Além do pagamento feito nesta sexta, também já foram pagos o 13º salário de 2016 para aposentados e pensionistas, 1/3 de férias e salário de dezembro da Educação, 13º salário de 2020 para aposentados, pensionistas, auxílio doença e servidores efetivos da Saúde, e o salário de dezembro de 2020 para aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos.

O Governo Municipal de Cabo Frio segue fazendo as economias necessárias para quitar o que ainda falta, o mais rapidamente possível.