Publicado 17/06/2021 19:04

Foi lançado nesta semana em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o edital do novo Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 3.545 vagas de trabalho, em diversas áreas da administração pública municipal. O certame contempla 61 cargos, nos níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, com salários entre R$1.100,00 e R$4.647,20.

Os contratos terão duração de seis meses, com possibilidade de renovação por mais seis meses. O edital pode ser conferido na íntegra na aba Diário Oficial, dentro do site da Prefeitura de Cabo Frio.

De acordo com as regras, as inscrições serão gratuitas e podem ser feitas entre os dias 17 e 23 de junho, no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio. Cada candidato poderá se inscrever para um cargo de 40 horas semanais, ou até dois cargos de 20 horas semanais.

Ao finalizar a inscrição, o candidato terá conhecimento de uma pontuação parcial, resultante das informações prestadas, e receberá o número de inscrição para acompanhamento e acesso à pontuação final.

Haverá distinção de cargos para Ampla Concorrência (AC), Negros e Índios (NI), Pessoas com Deficiência (PCD) e Cadastro de Reserva (CR).

“O Processo Seletivo tem o objetivo de estabelecer os critérios para a contratação de servidores temporários, seguindo diretrizes técnicas, sem indicações políticas. Com isso, finalmente a Prefeitura de Cabo Frio passa a cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com Ministério Público em 2015”, explica o secretário municipal de Administração, Ruy França.

Confira a lista completa de cargos disponíveis no edital:

Agente Administrativo, Advogado, Arquiteto, Auxiliar de Necropsia, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Posturas, Assistente Social (Generalista, Hospitalar e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF), Acompanhante Terapêutico, Analista de Gestão, Analista de Laboratório, Biólogo, Bombeiro Hidráulico, Calceteiro, Carpinteiro, Cadista (Desenhista Técnico de Arquitetura), Cabeleireiro, Condutor Ambiental, Cuidador, Coveiro, Cozinheiro, Eletricista, Engenheiro Civil, Enfermeiro (Generalista, Estratégia Saúde da Família – ESF, Obstetra, Regulador, Neonatologia, Urgência e Emergência), Entrevistador Social, Estatístico, Facilitador Social, Facilitador de Oficinas (música, canto e coral, contador de história e/ou teatro, capoeira, ballet, artesanato, culinária, karatê, mosaico e estamparia em silk), Farmacêutico (Generalista, Hospitalar, Especialista Visa) Fiscal de Transporte, Fisioterapeuta (Generalista, Neonatologia Pediatra, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, Urgência e Emergência) Fonoaudiólogo, Médico Especialista (Alergista, Anestesista, Anestesista Pediatra, Angiologista, Auditor, Cardiologista, Cirurgião Cabeça e Pescoço, Cirurgião Geral, Ginecologista com especialidade em cirurgia, Cirurgião Pediátrico, Cirurgião Torácico, Cirurgião Vascular, Clínico Geral, Demartologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Gastropediatra, Geriatra, Ginecologista, Hematologista, Infectologista, Mastologista, Nefrologista, Neonatologia, Neurocirurgião, Neurologista, Neurologista Pediátrico, Obstetra, Oftalmologista, Oftalmologista com habilitação em Cirurgia, Oncologista Clínico, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pediatra Socorrista, Pneumologista, Pneumopediatra, Proctologista, Psiquiatra, Radiologista, Reumatologista, Traumatologista, Urologista), Médico da Família, Médico Socorrista, Médico do Trabalho, Médico Veterinário, Motorista, Nutricionista (Generalista, Hospitalar, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica), Odontólogo (Bucomaxilofacial, Endodontista, Periodontista, Estomatologista, Odontopediatra e Odontólogo para Pessoas com Necessidades Especiais) Orientador Social, Pedreiro, Pintor de Obras, Psicólogo (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, Hospitalar, Generalista) Psicopedagogo, Pedagogo, Profissional de Educação Física, Serralheiro, Sanitarista, Terapeuta Ocupacional, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico Massagista, Técnico de Necropsia, Técnico em Imobilização, Técnico em Instrumentação Cirúrgica, Técnico em Segurança do Trabalho, Topógrafo, Turismólogo e Vigia.