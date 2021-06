Os agentes realizaram buscas pelo bairro e localizaram a mulher, que confirmou ter sido vítima de violência pelo homem, que estava "descontrolado". - Internet

Um homem foi preso na Lei Maria da Penha na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Foguete, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local por um homem de 40 anos que teve os vidros do carro quebrados por golpes de madeira.

Conforme ele, o autor do crime, de 26 anos, é atual marido da ex-namorada dele, de 31, e, após depredar o veículo, teria agredido a mulher.

Os agentes realizaram buscas pelo bairro e localizaram a mulher, que confirmou ter sido vítima de violência pelo homem, que estava “descontrolado”.

O agressor foi capturado e encaminhado para a 126 DP, onde permaneceu preso. Já a mulher recebeu atendimento médico e foi liberada.