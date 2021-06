O evento foi transmitido ao vivo pela página da Prefeitura de Cabo Frio no Facebook e continua disponível para quem quiser assistir. - SECOM

O evento foi transmitido ao vivo pela página da Prefeitura de Cabo Frio no Facebook e continua disponível para quem quiser assistir. SECOM

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:44

A Jornada de Integração Cabo Frio – África, promovida pela Prefeitura, realizou, nesta quarta-feira (16), um encontro virtual com o tema “Cinema e Africanidade”.

O debate teve participação do cineasta Joel Zito Araújo, do cônsul geral de Cabo Verde, Pedro António dos Santos, e do ator Paulo Betti.

Publicidade

A discussão girou em torno da vasta produção cultural do continente africano, em especial os países que estão fazendo parte da jornada: Cabo Verde e Angola.

O evento foi transmitido ao vivo pela página da Prefeitura de Cabo Frio no Facebook e continua disponível para quem quiser assistir.

Publicidade

O professor da Educação Básica e integrante da Comissão de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, Léon Denis, foi o responsável pela mediação do debate.

O cineasta Joel Zito Araújo é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Ele é diretor de diversos curtas com a temática do negro, e ganhador de diversos prêmios nacionais e internacionais.

Publicidade

Participaram também Saturnino Rodriguez, cabo verdense formado em Cinema pela Universidade Estácio de Sá e Calebe Pimentel, fotógrafo, videomaker e produtor.

Durante o debate, o ator Paulo Betti e o cônsul geral de Cabo Verde, Pedro António dos Santos, fizeram uma participação especial trazendo uma análise do atual momento da cena audiovisual no Brasil, e da importância da representatividade e do fomento à produção cultural no país.

Publicidade

Joel Zito Araújo explicou que é fervoroso defensor da integração entre os países. Lembrou que os brasileiros têm um déficit enorme de conhecimento sobre a África no Brasil. Segundo ele, a maior parte dos brasileiros anda está contaminada pela visão equivocada sobre o continente, que tem uma vasta riqueza cultural.

“Se os brasileiros tivessem acesso ao papel da África no Brasil, entenderíamos o que Muniz Sodré cita quando diz que a África trouxe para o Brasil não apenas comida e temperos, ou a música e dança, mas patrimônios formados por milênios de cultura e conhecimento. O Brasil é efeito desse patrimônio”, comentou o cineasta.

Publicidade

A próxima atividade da Jornada de Integração Cabo Frio – África vai acontecer na próxima segunda-feira (21), às 15h, com a conferência sobre o panorama da literatura afro-brasileira.

O encontro será virtual e transmitido pelo Facebook da Prefeitura de Cabo Frio, com a presença das professoras doutoras Sônia Maria Santos e Carmen Lúcia Tindó, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).