Por Marina Cardoso

Publicado 07/06/2021 13:32 | Atualizado 07/06/2021 13:41

Os clientes poderão pausar ou reduzir temporariamente as prestações do financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal por um prazo de até seis meses. Em anúncio feito durante uma coletiva nesta segunda-feira, o presidente do banco, Pedro Guimarães, afirmou que a suspensão do pagamento vai valer para os beneficiários do auxílio emergencial 2021 ou clientes que estejam recebendo seguro-desemprego.

No caso dos clientes que não estão inseridos nesse cenário, há a possibilidade de redução das prestações em até 25%. O banco também oferece a opção de diminuição das parcelas acima de 25% e até 74,99%, mas com esse percentual o período poderá ser por até 3 meses. Para isso, os clientes devem apresentar autodeclaração de perda de renda.

Já os clientes que necessitem de redução acima de 75% do valor da prestação devem apresentar comprovação documental da perda de renda para avaliação pela Caixa Econômica.

De acordo com o banco, os valores que não forem pagos durante o período da negociação por conta da pausa ou redução, conforme o percentual escolhido, serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. A instituição financeira ressalta que o contrato não está isento da incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas. A taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não vão sofrer alteração.

O presidente da Caixa informou que o acréscimo no valor da prestação será muito pequeno e ao longo do tempo do financiamento. "Como exemplo, se o cliente usar redução de 25% em seis meses, o pagamento não vai voltar num mês só ou em seis meses. Voltará durante todo tempo restante do crédito imobiliário. Se faltar mais dez anos, vai voltar na proporção dos próximos dez anos", disse Guimarães.

Além disso, na coletiva, Guimarães afirmou que as medidas são uma maneira de trazer alívio ao bolso dos brasileiros em meio à pandemia do coronavírus.

Para fazer a solicitação de pausa ou redução do pagamento das prestações do financiamento imobiliário, os clientes podem fazer o pedido através do aplicativo da Habitação CAIXA ou pelo telefone 0800 104 0104.

Financiamento habitacional

Nesta segunda-feira, a Caixa Econômica informou que alcançou, em maio deste ano, R$ 523,1 bilhões na carteira de crédito imobiliário, com 5,76 milhões de contratos. O banco segue como maior financiador da casa própria no país, com 68,0% de participação de mercado.

De janeiro a maio deste ano, o banco atingiu R$ 52,4 bilhões em concessão de crédito, crescimento de 41,4% em relação ao mesmo período de 2020. A Caixa Econômica chegou a 240,6 mil novos contratos, beneficiando mais de 962 mil brasileiros.

As contratações com recursos da poupança (SBPE) totalizaram R$ 29,6 bilhões, um crescimento de 112,9% em relação ao período de janeiro a maio de 2020, e de 678,9%, se comparado ao mesmo período de 2018.



No caso de pessoa jurídica, foram contratados 987 empreendimentos, para produção de 121,5 mil novas unidades habitacionais, gerando 367,6 mil empregos diretos e indiretos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 38,6% nas contratações.



No financiamento Poupança Caixa, lançada em março, as contratações imobiliários do banco já representam mais de 40% com recursos do SBPE. A condição de taxa é a partir de 3,35% a.a, somadas à remuneração da poupança. O saldo devedor é atualizado mensalmente pela TR.