Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:05 | Atualizado 07/06/2021 18:10

A Enel Distribuição Rio e o PicPay firmaram nova parceria para oferecer a todos os clientes a opção de realizarem o pagamento da conta de energia pela carteira digital do PicPay. Os consumidores que usarem o aplicativo para pagar a fatura Enel com cartão de crédito pela primeira vez irão participar de um programa de cashback.

A parceria visa facilitar o pagamento de contas de luz, fomentar o uso dos canais digitais de pagamento e incentivar a adimplência.

Essa é uma nova oportunidade aos consumidores da Enel que não participaram da primeira campanha, que ocorreu entre abril e o começo de maio deste ano. A nova facilidade é oferecida aos clientes das quatro concessionárias do grupo em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará, e o benefício do programa de cashback será válido apenas aos pagamentos realizados entre 1º e 30 de junho de 2021.

A iniciativa faz parte das ações da Enel Brasil para facilitar o pagamento da fatura de energia e ajudar no orçamento doméstico das famílias, além de incentivar o uso dos meios digitais, buscando as melhores parcerias para trazer comodidade aos seus clientes.

A parceria entre a companhia e o PicPay oferecerá o benefício do cashback a todos os clientes da Enel Rio, adimplentes ou não, que pagarem a fatura de energia pela primeira vez no app da empresa com o cartão de crédito. Os consumidores que optarem pela modalidade de pagamento de crédito à vista no PicPay terão direito a um crédito (cashback) de 40% do valor da conta de luz, limitado a R$ 15,00.

Outra possibilidade oferecida na parceria é o parcelamento da conta de energia em até 12 vezes, recebendo cashback de até 20% do valor da fatura, conforme previsto no regulamento da nova campanha.

“Essa parceria com o Picpay é mais um passo na transformação digital dos nossos canais de relacionamento, oferecendo um benefício concreto aos nossos clientes. Trazemos mais comodidade oferecendo um serviço que facilita o pagamento da conta de luz, evitando que o consumidor tenha que se deslocar à lotérica ou outro canal presencial neste momento”, diz a Diretora de Mercado da Enel Distribuição Rio, Ana Teresa Raposo.

Para saber mais informações sobre o regulamento da parceria, o cliente pode acessar o site Enel Distribuição Rio (https://www.enel.com.br/). Para dúvidas sobre as funcionalidades do aplicativo PicPay ou valor do cashback e informações sobre taxas do cartão de crédito nessa operação, acesse o app PicPay, menu “ajustes”, opções “Geral” e “Precisa de Ajuda?”

O aplicativo do PicPay está disponível para download tanto na App Store (https://apps.apple.com/br/app/picpay/id561524792) quanto no Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picpay&hl=pt&gl=US).

Para participar da campanha, basta criar ou acessar a conta do PicPay, caso já tenha uma registrada, e realizar o pagamento. O aplicativo permite o pagamento tanto das contas físicas quanto digitais, através da leitura do código de barras.