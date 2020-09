Sai nova leva do 'seiscentão'

Os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que nasceram em fevereiro vão poder colocar a mão na grana ou transferir o "seiscentão" amanhã, dia 22. Já os aniversariantes de agosto que fazem parte do Ciclo 2 terão o crédito feito na Poupança Social Digital da Caixa na próxima quarta-feira. É importante destacar que, para este grupo, ainda não será possível realizar o saque. Somente em 13 de outubro o dinheiro estará disponível para retirada ou transferência. As informações são da Caixa Econômica Federal, banco pagador do auxílio.



E quem faz parte do Ciclo 2? Segundo a Caixa, neste lote estão trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho; os que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou App Caixa Auxílio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.



Retirada antes da data

O beneficiário que tiver o aplicativo PicPay instalado no celular consegue transferir o dinheiro para a conta digital e depois para o banco mesmo antes da data. Como? O DIA ensina: Primeiro é preciso baixar o aplicativo, em seguida abrir uma conta no app, que é de graça. Na tela inicial do PicPay selecione "Sua carteira", depois "Adicionar dinheiro".



Em seguida clique em "Cartão de débito virtual Elo", copie os dados do cartão virtual do Caixa Tem e gere o código de segurança para a transação. Logo depois insira o valor que deseja transferir e confirme o código de segurança (CVV) do cartão de crédito virtual do Caixa Tem. Esse número é atualizado constantemente. Quando o dinheiro estiver na conta do PicPay basta transferir para outro banco ou realizar pagamentos pelo aplicativo.





Confira as datas de saques

22 de setembro - nascidos em fevereiro

29 de setembro - nascidos em março

1º de outubro - nascidos em abril

3 de outubro - nascidos em maio

6 de outubro - nascidos em junho

8 de outubro - nascidos em julho

13 de outubro - nascidos em agosto

15 de outubro - nascidos em setembro

20 de outubro - nascidos em outubro

22 de outubro - nascidos em novembro

27 de outubro - nascidos em dezembro