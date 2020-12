Ministro da Economia, Paulo Guedes EDU ANDRADE/Ascom/ME

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/12/2020 17:07

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a prever nesta sexta-feira, 11, que o Brasil chegará ao fim do ano de 2020 com uma perda zero de empregos formais no acumulado do ano, apesar dos impactos da pandemia de covid-19 sobre a economia.

"O Brasil vai chegar ao fim do ano perdendo zero empregos formais, zero. O Produto Interno Bruto (PIB) cairá entre 3,5% e 4,0% em 2020, e o natural seria perder 1 milhão de empregos, mas desde agosto temos registrados saldos positivos no mercado de trabalho. A economia brasileira realmente voltou em V", afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.

Publicidade

Guedes destacou que mesmo o setor de serviços, o mais afetado pela crise, tem criado empregos nos últimos meses. "E já há muitos setores muito além do que estavam antes da pandemia", completou.