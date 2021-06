A consulta pode ser feita na página da Receita Federal - Agência Brasil

A consulta pode ser feita na página da Receita FederalAgência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:47

A Receita Federal liberou, no último dia 31, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (IRPF). No entanto, ainda há recursos disponíveis para 462.227 contribuintes que declararam, mas não indicaram ou não informaram corretamente os dados bancários em exercícios anteriores. Também estão nesse grupo integrantes de lotes residuais da malha fina. No total, R$ 295 milhões seguem no Banco do Brasil (BB) à espera de seus respectivos donos.

A consulta e o agendamento do crédito podem ser feitos digitalmente no portal do BB, instituição financeira centralizadora do processamento das restituições da Receita Federal.

Publicidade

Se o contribuinte for cliente do BB, basta registrar os dados da conta no mesmo momento da consulta pelo autoatendimento digital acessando www.bb.com.br > menu Serviços > Imposto de Renda > Consultar Restituição.

Quem não for correntista do BB deve acessar o portal www.bb.com.br/irpf, opção "Consulte sua restituição de Imposto de Renda”, e inserir os dados bancários, seja conta corrente ou poupança.

Publicidade

Nas duas situações, se os dados bancários informados estiverem corretos, o crédito ocorrerá no próximo dia útil.

Os valores podem ser resgatados dentro de 1 (um) ano a partir da liberação de cada lote. As restituições não procuradas nesse prazo são devolvidas para a Receita Federal.

Publicidade

Agendamentos pagos

De janeiro de 2020 a 19 de maio de 2021, o BB realizou 493.957 agendamentos, no valor de R$ 709,6 milhões, considerando todos os canais de atendimento disponibilizados aos contribuintes (portal internet, central atendimento telefônico e agência). Desse total, 15.223 operações, referentes a R$ 16,4 milhões, foram realizadas por meio do portal, lançado no dia 30 de setembro de 2020.